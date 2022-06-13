الجيش اليمني يتهم الحوثيين بارتكاب 185 خرقاً للهدنة خلال يومين

اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، جماعة أنصار الله الحوثيين، "بارتكاب 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومين في عدد من جبهات القتال، أدت إلى مقتل خمسة من رجال الجيش وإصابة 15 آخرين".



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان له "ارتكبت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي السبت والأحد، الماضيين في جبهات محافظات الحديدة وتعز وحجة ومأرب والجوف والضالع".



وتوزعت تلك الخروقات وفقاً للبيان، "بين 51 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة(غرباً)، و37 خرقاً بجبهات محور تعز (جنوب غرب)، و32 خرقاً في جبهات محافظة حجة (شمالاً)، و27 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و25 خرقاً جنوب وغرب وشمال مأرب (شرقاً)، و12 خرقاً في جبهات محافظة الجوف (شمالاً)، وخرقاً واحداً في محور الضالع(جنوب)".