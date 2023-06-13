السجن المشدد 10 سنوات لشقيقين أصابا شابا بعاهة مستديمة في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 14729 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2022، بمعاقبة شقيقان بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بالاعتداء على شاب وإصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات مالية بينهم.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين: إبراهيم ت إ ف، وشقيقه محمد، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بالتعدي بالضرب وإحداث جرحًا بالمجني عليه تامر السيد سليمان السيد، تسبب في إصابته بعاهة مستديمة.

وتبين أن المتهمين قد استدرجا المجني عليه لمقابلتهما وما أن ظفرا به حتى تعدى عليه المتهم الأول بالضرب بواسطة سلاح أبيض (سنجة) وذلك حال مساعدة المتهم الثاني له للشد من أزره فأحدثا ما به من إصابات، والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في إعاقة في نهاية حركة ثني الركبة، والتي قدرت نسبتها بنحو 10% على النحو المبين في التحقيق.