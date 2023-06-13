الاتحاد الأوروبي: الوضع في ناجورنو قره باغ خطير للغاية

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ناجورنو قره باغ خطير للغاية، لافتًا إلى أنه لهذا السبب نفذ الاتحاد الأوروبي العديد من المبادرات في العامين الماضيين لتقديم الدعم الإنساني ومساعدة السكان المحليين.

وذكر بوريل - خلال جلسة مناقشة حول العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان والوضع في ناجورنو قره باغ وممر لاتشين، في البرلمان الأوروبي - أنه تم بالفعل تخصيص 70 مليون يورو؛ لمساعدة قاطني ناجورنو قره باغ، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية.

وأوضح أن الدعم الإنساني يهدف إلى حل المشكلات الصحية، بما في ذلك توفير المعدات الطبية وتقديم الدعم الاجتماعي للأشخاص المتضررين من النزاع، مؤكدًا أنه لايزال هناك الكثير مما يتعين القيام به في هذا المجال.

يذكر أن السلطات الأرمينية حملت الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.

يُشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكمًا، في 22 فبراير الماضي، يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين؛ للمرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.