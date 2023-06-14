تين هاج يطالب إدارة مانشستر يونايتد بإعادة جرينوود

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، إلى إثارة الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد لزوبعة داخل الفريق، وذلك بسماحه للاعب ماسون جرينوود بالعودة مرة أخرى لصفوف الفريق لأول مرة منذ يناير 2022 حيث سبق اتهامه في قضية تعدٍ على صديقته.

أكدت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية أن تين هاج أبدى سعادته وترحيبه بعودة جرينوود إلى صفوف الفريق لأول مرة منذ يناير 2022، وأنه منح اللاعب البالغ من العمر 21 عاما أملا جديدا في العودة بموافقته التي أسعدت اللاعب وأخرجته من الاحباط.

وأشارت الصحيفة إلى أن جرينوود مسرور لأن بعض زملائه في فريق اليونايتد ومدربه منفتحون على عودته، مؤكدا أن هاج أوضح أنه سعيد لعودته إلى النادي بعد اتهاماته بمحاولة تعدي على صديقته، ثم إسقاط تهم الاعتداء والسيطرة والسلوك القسري عنه في فبراير الماضي .

ولم يلعب جرينوود ولم يتدرب مع زملائه في الفريق منذ اعتقاله في يناير 2022، وأكدت الصحيفة أن معظم زملائه في الفريق سيرحبون به مرة أخرى في الفريق، وهو ما أسعد اللاعب رغم يأسه من اتخاذ قرار لصالحه من قبل إدارة النادي في الأسبوع المقبل.

وأكد مصدر لم يذكر اسمه للصحيفة عن عودة ماسون: «إنه يعتقد اعتقادا راسخا أنه رجل بريء وهو محبط للغاية لأنه لم يتمكن من اللعب، إنه يفهم أن النادي اضطر إلى إجراء تحقيق، لكنه يشعر أن مسيرته تكاد أن تنتهي».

وتوقعت الصحيفة أن تؤدي عودة جرينوود المحتملة إلى أولد ترافورد إلى إثارة الغضب في جميع أنحاء اللعبة. وخاصة عضوات فريق مانشستر يونايتد للسيدات الذي أعترض على عودته في وقت سابق من هذا العام، كما توقعت الصحيفة حدوث رد فعل عنيف من قبل الرعاة والصفقات التجارية الخاصة بالنادي.

وفي وقت سابق قررت شرطة مانشستر الكبرى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى ماسون جرينوود، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد إلقاء القبض عليه وذلك بسبب اختراقه قواعد الكفالة، في قضيته الشهيرة بالاعتداء على إحدى الفتيات.