بدء جلسة المباحثات المصرية العراقية برئاسة رئيسي وزراء البلدين

بدأت جلسة المباحثات المصرية العراقية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، والذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى؛ لترؤس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين البلدين.



ويضم الوفد المرافق للسوداني، كلا من وزراء "الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء"، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعدد من المسئولين.



ومن المُقرر أن يتم أيضًا عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين، كما سيتم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق في عدة مجالات.