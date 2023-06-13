الجيش الصومالي: مقتل قيادي من مليشيات الخوارج وتدمير 5 مركبات جنوبي البلاد

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نجح الجيش الصومالي في القضاء على قيادي بارز من مليشيات الخوارج، و5 من حراسه الشخصيين، في محافظة جوبا السفلى، جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن الجيش تمكن من القضاء على القيادي خلال عملية عسكرية كان مخططا لها في منطقة "كماجرون" التابعة لمدينة "كيسمايو" في المحافظة.

في سياق متصل، نجحت القوات الخاصة للجيش الصومالي (دنب) في تدمير 5 مركبات لمليشيات الخوارج وقتل جميع العناصر التي كانت على متنها.

وأوضح الجيش أن ذلك جاء خلال عملية عسكرية جرت في قرية "أبودن" التابعة لمدينة "قوقني" بمحافظة جوبا السفلى.

يذكر أن محافظة جوبا السفلى تشهد في الآوئة الأخيرة عمليات عسكرية مكثفة للجيش الوطني؛ للقضاء على فلول مليشيات الخوارج.