 النيران تندلع في عدة هكتارات بمنطقة غابات بوسط ألمانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 14 يونيو 2023 12:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

النيران تندلع في عدة هكتارات بمنطقة غابات بوسط ألمانيا

ميونخ (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 11:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 11:26 م

اندلعت النيران في عدة هكتارات بأراضي الغابات بوسط ألمانيا فيما يكافح رجال الإطفاء حرائق أيضا في منطقتين قرب العاصمة برلين.

ولم تتمكن في البداية متحدثة باسم الشرطة من تحديد حجم المنطقة المتضررة على وجه الدقة على الحدود بين ولايتي بافاريا وتورينجن، لكن الحريق "يبدو أنه بلغ حدا كبيرا للغاية".

ولم ترد تقارير بشأن إصابات في البداية. وانشغلت دائرة الإطفاء في إخماد الحريق بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وبحسب متحدث باسم مركز التحكم المتكامل ببلدة كوبورج في بافاريا توجهت إلى موقع الحريق "العديد من فرق الإطفاء"، لكن لم تشارك المروحيات والطائرات في البداية في جهود إخماد الحريق.

وتمت السيطرة على حريق بين نوردهالبن في بافاريا وفورزباخ في تورينجن بعد الظهر. وبحسب متحدث باسم الشرطة عكفت فرقة الإطفاء على إخمادها.

ورغم ذلك، بعدما أبلغ أحد المارة عن الحريق الأول، تم الإبلاغ عن حريق ثان بغابة على بعد كيلومترات قليلة، في محيط حدود الولاية.

وأمرت حكومة فرانكونيا العليا المحلية بإرسال طائرات استطلاع اليوم بسبب الجفاف المستمر والخطر الشديد من نشوب حرائق غابات في أجزاء من المنطقة. ودعت السلطات زوار الغابات إلى توخي الحذر الشديد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك