النيران تندلع في عدة هكتارات بمنطقة غابات بوسط ألمانيا

اندلعت النيران في عدة هكتارات بأراضي الغابات بوسط ألمانيا فيما يكافح رجال الإطفاء حرائق أيضا في منطقتين قرب العاصمة برلين.

ولم تتمكن في البداية متحدثة باسم الشرطة من تحديد حجم المنطقة المتضررة على وجه الدقة على الحدود بين ولايتي بافاريا وتورينجن، لكن الحريق "يبدو أنه بلغ حدا كبيرا للغاية".

ولم ترد تقارير بشأن إصابات في البداية. وانشغلت دائرة الإطفاء في إخماد الحريق بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وبحسب متحدث باسم مركز التحكم المتكامل ببلدة كوبورج في بافاريا توجهت إلى موقع الحريق "العديد من فرق الإطفاء"، لكن لم تشارك المروحيات والطائرات في البداية في جهود إخماد الحريق.

وتمت السيطرة على حريق بين نوردهالبن في بافاريا وفورزباخ في تورينجن بعد الظهر. وبحسب متحدث باسم الشرطة عكفت فرقة الإطفاء على إخمادها.

ورغم ذلك، بعدما أبلغ أحد المارة عن الحريق الأول، تم الإبلاغ عن حريق ثان بغابة على بعد كيلومترات قليلة، في محيط حدود الولاية.

وأمرت حكومة فرانكونيا العليا المحلية بإرسال طائرات استطلاع اليوم بسبب الجفاف المستمر والخطر الشديد من نشوب حرائق غابات في أجزاء من المنطقة. ودعت السلطات زوار الغابات إلى توخي الحذر الشديد.