الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأردن، حسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وأضاف المصدر، أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل 500 جرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.