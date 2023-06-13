ترامب يقر ببراءته من التهم الموجهة إليه

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام قاضي الصلح الأمريكي جوناثان جودمان بولاية فلوريدا، إقرارا ببراءته من التهم الجنائية الفيدرالية الموجهة إليه والتي تتهمه بالاحتفاظ بوثائق الأمن القومي بشكل غير قانوني بعد ترك منصبه، والكذب على المسئولين الذين حاولوا استعادتها.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تقديم الالتماس أمام قاضي الصلح الأمريكي جوناثان جودمان في فلوريدا، مضيفة أنه تم إغلاق الجلسة أمام الكاميرات والبث المباشر.

وقد مثُل "والت ناوتا" المساعد السابق لترامب، المتهم في القضية، أمام المحكمة ذاتها.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن القضية قد تستغرق عاماً بأكلمه قبل أن تصل إلى مرحلة المحاكمة.

وقد دفع والت ناوتا، هو الآخر، بأنه غير مذنب.

ومثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام قاضي الصلح في قاعة المحكمة بولاية فلوريدا حيث كان من المتوقع أن يقدم التماساً في 37 تهمة جنائية يواجهها.

واستغرقت عملية احتجاز ترامب حوالي 10 دقائق، فيما كان القضاء الأمريكي قد وجه يوم الجمعة الماضية لترامب ومساعده "والت ناوتا" تهماً تتعلق بالتآمر لعرقلة العدالة وفقاً للائحة الاتهام الفيدرالية.

وجاء في لائحة الاتهام، أن الغرض من المؤامرة كان أن يحتفظ ترامب بوثائق سرية أخذها معه من البيت الأبيض وقام بإخفائها عن هيئة محلفين فيدرالية كبرى.