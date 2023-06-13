 بيلاروسيا: لن نتردد في استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضنا لاعتداء - بوابة الشروق
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بيلاروسيا: لن نتردد في استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضنا لاعتداء

ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 1:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 1:05 م

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، في تصريحات نقلتها وكالة بيلتا الرسمية للأنباء، إن نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده يهدف لردع أي معتد محتمل وإنه لن يكون هناك أي تردد في استخدامها إذا لزم الأمر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، يوم الجمعة، إن روسيا ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء بين السابع والثامن من يوليو القادم وذلك بعد الانتهاء من تجهيز منشآت تخزين خاصة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

يأتي هذا الانتشار للأسلحة النووية قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المزمع عقدها يومي 11 و12 يوليو المقبل في ليتوانيا المحاذية لبيلاروسيا والتي ستبحث ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

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