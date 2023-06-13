قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إنه سيجرى نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده فعليا "خلال أيام"، لافتا إلى أن لديه منشآت لاستضافة صواريخ طويلة المدى أيضا إذا لزم الأمر.

وستكون هذه العملية أول مرة تنشر فيها موسكو رؤوس حربية قصيرة المدى مماثلة، وهي أسلحة نووية أقل قوة ويمكن استخدامها في ساحات القتال، خارج روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت وكالة "بيلتا" للأنباء عن لوكاشينكو، وهو حليف قوي لبوتين، قوله إن بيلاروسيا جاهزة الآن لاستضافة الرؤوس الحربية، مضيفا: "كل شيء جاهز. أتصور أننا سنحصل على ما طلبنا في غضون أيام قليلة، بل أكثر بعض الشيء".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، الجمعة الماضية، بأن روسيا، التي ستحتفظ بالسيطرة على الأسلحة النووية التكتيكية، ستبدأ نشر هذه الأسلحة في أراضي بيلاروسيا بعد اكتمال تجهيز المنشآت التي ستوضع فيها يومي السابع والثامن من يوليو الجاري.

وفي مارس الماضي، أعلن بوتين أنه اتفق على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، مشيرا إلى نشر الولايات المتحدة مثل تلك الأسلحة في عدة دول أوروبية منذ عدة عقود.

وتراقب كل من الولايات المتحدة وحلفاؤها والصين عملية نشر الأسلحة عن كثب. كما دأبت الصين على التحذير من استخدام أسلحة نووية في حرب أوكرانيا.