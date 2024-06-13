انطلقت اليوم الخميس، الحملات التفتيشية على العقارات المخالفة بعدة مناطق في الكويت، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشئون البلدية الدكتورة نورة المشعان.

وبحسب ما نشرته وكالة «كونا»، صباح الخميس، شارك في الحملات التفتيشية التي بدأت في المنقف والمهبولة وخيطان وجليب الشيوخ كل من: (وزارة الداخلية - بلدية الكويت - قوة الإطفاء العام - وزارة الكهرباء والماء - والقوى العاملة).

وتأتي الحملات في إطار الحادث المأساوي الذي أسفر أمس الأربعاء، عن وفاة 49 شخصا جرّاء اندلاع حريق هائل في إحدى عمارات السكن الاستثماري بمنطقة «المنقف» التابعة لمحافظة الأحمدي جنوب البلاد، وتستأجرها إحدى الشركات لإيواء عمالها.

وأدى اشتعال النار في مطبخ بالطابق الأرضي من العمارة -المكونة من 6 طوابق- إلى امتداد الدخان والنيران إلى الطوابق العليا، ومحاصرة السكان فيها رغم محاولات الهروب إلى السطح لكن دون فائدة لأن بابه كان مقفلا.

ووجّه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، المسئولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه، «حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا».