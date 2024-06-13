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الدوليون يعززون صفوف الأهلي قبل مواجهة فاركو

محمود باهي
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 6:53 م | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 6:53 م

اختتم فريق الأهلي استعداداته لمباراة فاركو التي تجمع الفريقين غدا الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه الختامي في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب مختار التتش، وانتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأدى أليو ديانج تدريبات بدنية في الجيم، برفقة علي معلول الذي يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، عقب الجراحة التي أجراها في وتر أكيلس بوقت سابق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، ناقش خلالها العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.


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