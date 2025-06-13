استبعاد مدير مدرسة بقنا وإحالته للتحقيق بسبب مخالفات جسيمة في لجان الامتحانات

أصدر هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم، قرارًا باستبعاد مدير إحدى المدارس التابعة للمديرية وإحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق، وذلك على خلفية رصد عدد من المخالفات الجسيمة المتعلقة بالاستعدادات الخاصة بلجان الامتحانات.

وجاء القرار عقب زيارة ميدانية مفاجئة أجراها "الصابر" للمدرسة المعنية، حيث اكتشف وجود تقصير واضح في التجهيزات، تمثل في غلق بعض الحجرات الدراسية، ورفع صنابير المياه، وعدم توافر مراوح داخل لجان الامتحانات، بالإضافة إلى تدهور حالة المقاعد دون وجود صيانة أو بدائل، وهو ما اعتبره إخلالًا مباشرًا بمتطلبات الاستعداد للاختبارات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المدرسة تستضيف حاليًا لجان امتحانات الدبلومات الفنية، وتُعد في الوقت نفسه مقرًا مرتقبًا لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ يوم الأحد المقبل، ما يستوجب أعلى درجات الجاهزية والانضباط، وهو ما لم يتحقق خلال الزيارة الميدانية.

وشدد "الصابر" على أن المديرية لن تتهاون مع أي تقصير قد يؤثر على انتظام سير الامتحانات أو يُعرض الطلاب لأي مشكلات، مؤكدًا أن أية مخالفات أو إهمال في أداء الواجبات الوظيفية ستُقابل بإجراءات فورية رادعة حفاظًا على نزاهة الامتحانات وسلامة العملية التعليمية.