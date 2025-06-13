قصور الثقافة بالغربية تحتفل باليوم العالمي للبيئة بعدد من الفعاليات والأنشطة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية بمحافظة الغربية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

في السياق، تحدث محمد أبو اليزيد، أخصائي صحة المجتمع والبيئة والسلوكيات الصحية، خلال كلمته بمحاضرة دار الكتب بطنطا، قائلا بأن البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من ماء، وهواء، وتربة، ونباتات، موضحا بأن لها خصوصية حتى تتوازن المعيشة بشكل صحي، كما وقدم عددا من السلوكيات الضارة للبيئة التي يقوم بها العديد من الأشخاص، ومن بينها: الاستخدام السيئ للطاقة، علاوة على ما تعانيه التربة من سوء استخدام البشر للمواد المسرطنة في الأسمدة والمبيدات، بجانب تلويث مياه الأنهار والضوضاء.

ونفذت العديد من المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين مجموعة من الفعاليات، التي أقيمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، حيث استعرض قصر ثقافة المحلة أبرز الرموز النسائية في التاريخ المصري.

كما استقبلت مكتبة محلة أبو علي لفيف من الأطفال للمشاركة في ورش للحكي عن حب القراءة، فيما استقبلت مكتبة العامرية، وقصر ثقافة غزل المحلة، معرضا للفن التشكيلي للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.