رئيس وزراء بريطانيا يؤكد قرب توقيع الاتفاق التجاري مع أمريكا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه لا توجد "عراقيل أو عقبات" أمام إتمام الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع الاتفاق قريبا للغاية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن تصريحات ستارمر، جاءت قبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا مطلع الأسبوع المقبل، وبعد المحادثات بين المسئولين البريطانيين والأمريكيين في لندن بهدف الانتهاء من تفاصيل الاتفاق الذي أعلن ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إليه بشكل مبدئي في الشهر الماضي.

وقال ستارمر، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "أتمنى أن نكمله (الاتفاق) قريبا جدا.. لا يوجد أي شيء غير متوقع عند التطبيق، ونحن لا نواجه أي عراقيل أو عقبات".

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن دفع اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة إلى الأمام سيكون بمثابة انتصار لستارمر، الذي انتُخب في يوليو متعهدا بتعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا، إلا أن شعبيته ستشهد انخفاضًا نظرًا لصعوبة تحقيق هذا الهدف خلال 11 شهرًا من توليه منصبه.

ومن شأن مثل هذه الاتفاقية أن تحمي الصناعات الرئيسية البريطانية من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات من جميع أنحاء العالم. وبينما كانت بريطانيا أول من توصل إلى مثل هذه الاتفاقية مع إدارة ترامب، فقد تُركت النقاط الدقيقة للمفاوضات المستقبلية.

وقال ستارمر: "نحن الآن في المراحل النهائية من التطبيق. أنا سعيد جدًا لأننا توصلنا إلى هذه الاتفاقية .. وآمل أن نتمكن من إكمالها قريبًا جدًا ".