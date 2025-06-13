«جي 42 الإماراتية» تنشئ شركة للذكاء الاصطناعي في أوروبا

أطلقت شركة جي 42 لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المملوكة لحكومة إمارة أبوظبي الإماراتية شركة أوروبية تابعة لها كجزء من جهودها للتوسع في أوروبا، حيث تعهدت الحكومة باستثمار مليارات الدولارات فيها.

وبحسب بيان رسمي ستركز شركة جي 42 أوروبا وبريطانيا على نشر حلول الذكاء الاصطناعي للقطاع الخاصة والشراكات مع الحكومات والصناعات المختلفة للمساعدة في إقامة البنية التحتية الحيوية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مارتي إيدلمان المستشار العام لمجموعة جي 42 وعمر مير عضو المجلس الدولي لشركة وورلد وايد تكنولوجي الأمريكية لحلول التكنولوجيا سيتقاسمان رئاسة الفرع الأوروبي للشركة الإماراتية الموجود مقره في لندن.

يذكر أن مجموعة جي 42 التي يشرف عليها مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تلعب دورًا محوريًا في طموحات الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت إحدى وحداتها عن شراكة مع شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنفيديا كورب لبناء مراكز بيانات تعمل بمعالجات بلاكويل الجديدة التي تنتجها إنفيديا، وهو ما يُشير إلى تحسن وصول الإمارات العربية المتحدة إلى أشباه الموصلات المتطورة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من العام الحالي كشفت الإمارات العربية المتحدة عن تعهدات استثمارية في جميع أنحاء أوروبا، بما فيها ما يصل إلى 52 مليار دولار في مراكز البيانات بفرنسا و40 مليار دولار في إيطاليا.

وفي مايو تعاونت إنفيديا وإم.جي.إكس وهي شركة استثمارية مدعومة من جي 42 وصندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي "مبادلة للاستثمار" مع شركات فرنسية لإنشاء ما يقولون إنه سيكون أكبر مجمع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أوروبا.