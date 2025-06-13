أول تعليق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قصف إسرائيل لموقع نطنز النووي الإيراني

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا يوجد ارتفاع في مستويات الإشعاع في موقع نطنز النووي الذي استُهدف في الضربات الإسرائيلية، وذلك استنادًا إلى المعلومات المقدمة من السلطات الإيرانية.

وأضافت الوكالة الدولية أن محطة بوشهر للطاقة النووية لم تكن هدفًا للهجوم، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وشنت إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن اغتيال القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، والعالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طرانجي، وقائد مقر خاتم الأنبياء العسكري في الحرس الثوري، غلام علي رشيد، ورئيس كلية الهندسة النووية في جامعة بهشتي، عبد الحميد مينوتشهر في الهجوم الإسرائيلي.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسئول أمني، قوله إن ضربة البداية استهدفت أهداف دفاع جوي وصواريخ أرض – أرض، واغتيالات لمسئولين إيرانيين وعلماء نووي كبار؛ فيما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء أن احتمالية مقتل هيئة الأركان العامة الإيرانية جميعا مرتفعة.

وسمعت انفجارات في أنحاء إيران والعاصمة طهران، وأوردت وكالات إيرانية عن وقوع قتلى وجرحى في عدة مناطق جراء الهجمات الإسرائيلية.