وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يناقشان آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه في لندن، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، آخر المستجدات في المنطقة بحضور مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن فرحان التقى لامي وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها."

يأتي لقاء الوزيرين في لندن اليوم قبيل اجتماع المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين المزمع عقده في نيويورك بين 17 و20 من الشهر الجاري برئاسة السعودية وفرنسا.

وأظهرت ورقة أن المؤتمر يعقد على أساس أن "حل الدولتين" هو المرجعية، وأن يرتبط التنفيذ بإطار زمني محدد، وتحديد التزامات عملية لكل الأطراف، ووضع آليات دولية لضمان الاستمرارية.

وأفادت الورقة، التي نشرتها الصحف السعودية، بأن تنفيذ حل الدولتين يجب أن يكون مستقلاً عن التطورات المحلية والإقليمية، ويضمن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كجزء من الحل السياسي، على أن يكفل احترام حقوق الشعوب ورغبتها في السلام والأمن.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تحدث في وقت سابق حول أن فرنسا قد تعلن اعترافها بدولة فلسطين قريبا، الأمر الذي أثار احتجاجا شديد اللهجة من جانب إسرائيل، التي استنكرت المؤتمر أيضا، معتبرة أنه يشكل "مكافأة" لحركة "حماس".