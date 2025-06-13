الكرملين: ندين التصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تشعر بقلق بالغ وتدين التصعيد في مستوى التوتر بين إسرائيل وإيران.

وأكد بيسكوف، للصحفيين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير فورية حول الأحداث بين إسرائيل وإيران، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار إلى أن بوتين يتلقى تقارير فورية من وزارة الدفاع الروسية وجهاز الاستخبارات الخارجية، ووزارة الخارجية حول الأحداث التي تجري في المنطقة.

وأردف بيسكوف، أن وزارة الخارجية الروسية، بناء على تعليمات من بوتين، ستصدر قريبا بيانا مفصلا حول الوضع بين إسرائيل وإيران.

وبناء على تعليمات الرئيس الروسي، ستصدر وزارة الخارجية بيانا مفصلا في القريب العاجل، وسيتم توزيعه بعد ذلك على الأمم المتحدة.

ويأتي هذا في وقت، أعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.

وردت إيران بإطلاق 100 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل التي أعلنت لاحقا اسقاطها جميعا.





