مسئول إسرائيلي كبير لـ معاريف: استهداف علي شمخاني كان ضمن أهداف الضربة الافتتاحية

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، نقلًا عن مسئول إسرائيلي كبير، أن "أحد الأهداف الرئيسية في الضربة الافتتاحية التي شنها الجيش الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة كان علي شمخاني، رئيس البرنامج النووي الإيراني والمستشار البارز للمرشد الأعلى علي خامنئي".

ويعد شمخاني من الشخصيات الأمنية الرفيعة في طهران، وسبق أن تولّى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، قبل أن يكلَّف بإدارة البرنامج النووي ومتابعة ملفات استراتيجية على صلة بالسياسة الخارجية والدفاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن فجر الجمعة، أن جيش الاحتلال شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد أهداف إيرانية، مؤكدًا استهداف منشآت نووية ومراكز عسكرية، على رأسها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وعدد من كبار العلماء والقيادات المرتبطة بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني.

واعتبر نتنياهو أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـ"التهديد الوجودي" الذي تمثّله إيران، قائلًا: "لن نسمح لمن يدعو إلى فنائنا أن يمتلك القدرة على تنفيذ تهديده. هذه الليلة، ترجمنا أقوالنا إلى أفعال".

أكدت وكالة «تسنيم» الإيرانية مقتل القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، وفريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والعالم محمد طهرانجي رئيس جامعة "آزاد" الإسلامية.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر مطلع في مقابلة مع وكالة "ارنا" صباح الجمعة، أنه يجري وضع خطة للرد الحاسم على الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل على طهران وعدة مدن أخرى في البلاد.