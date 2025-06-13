باكستان: العدوان الإسرائيلي على إيران بدون مبرر وغير مشروع

أدانت باكستان بشدة، اليوم، ما اعتبرته عدوان إسرائيلي غير مبرر وغير مشروع على إيران.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن هذه الضربات العسكرية الإسرائيلية تنتهك سيادة إيران ووحدة أراضيها، وتتعارض بشكل واضح مع ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأضافت أن لإيران الحق في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت: تقف باكستان متضامنة بقوة مع الشعب الإيراني، وتدين بشدة هذه الاستفزازات الصارخة، التي تشكل خطرًا جسيمًا وتهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها وخارجها، مع ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة.

وأكدت باكستان أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تتحمل مسؤولية احترام القانون الدولي.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.