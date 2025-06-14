وزير الخارجية السعودي يناقش مع وزير خارجية قطر الهجوم الإسرائيلي على إيران

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة، هاتفيًا من نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوزير السعودي تلقى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نظيره القطري جرى خلاله "مناقشة التطورات في المنطقة لاسيما الهجوم الإسرائيلي على إيران، الذي يشكل تصعيدًا يهدد أمن واستقرار المنطقة".

وكانت المملكة العربية السعودية أعربت في بيان لها، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية التي وصفتها بـ"السافرة" تجاه إيران، مؤكدة أن الاعتداءات الإسرائيلية تمس سيادة وأمن إيران، وتمثل انتهاكاً ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

وجدد الوزير القطري إدانة الدوحة الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران وأمنها، وخرقاً واضحاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

كما بحث الوزير السعودي هاتفياً، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعياتها، وفق "واس".

وشنت إسرائيل، فجر اليوم هجوماً جوياً واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان.

وأسفرت الغارات عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، وقائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد، إلى جانب آخرين بينهم مسئولون عسكريون وعلماء نوويون، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية.