ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة خلال 24 ساعة ويشهد تداول أكثر من 53 ألف طن من البضائع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، في حين غادرت 11 سفينة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 22 سفينة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20,300 طن، شملت 9434 طن كلنكر، و9496 طن أسمنت، و1370 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33,102 طن، تضمنت 5850 طن حديد، و16,750 طن ذرة، و1020 طن مولاس، و700 طن خشب زان، و3782 طن خردة، و1300 طن زيت طعام، إلى جانب 3700 طن بضائع متنوعة.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 55,480 طنًا من القمح، بينما بلغ الرصيد في مخازن القطاع الخاص 13,154 طنًا.

وفيما يتعلق بحركة النقل، غادر الميناء قطاران محملان بـ 2360 طن قمح في اتجاه صوامع القليوبية، كما شهد الميناء دخول وخروج عدد 4670 شاحنة، ضمن منظومة النقل المتكاملة لتداول البضائع.