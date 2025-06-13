أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ ضربات استهدفت منشآت نووية وأهدافًا عسكرية إيرانية، مؤكدًا أن هذه العملية جاءت ردًا مباشرًا على ما وصفه بـ"التهديد الوجودي الذي تمثّله إيران على إسرائيل والعالم المتحضّر".

وفي خطاب متلفز ألقاه بعد وقت قصير من بدء الهجمات، قال نتنياهو: "قبل ثمانين عامًا، كان الشعب اليهودي ضحية للمحرقة التي ارتكبها النظام النازي. اليوم، ترفض دولة إسرائيل أن تكون ضحية لمحرقة نووية جديدة، خاصة تلك التي يسعى النظام الإيراني لتنفيذها"، حسب قوله.

وأضاف: "بوصفي رئيسًا للوزراء، أوضحت مرارًا أن إسرائيل لن تسمح أبدًا لمن يدعو إلى فنائنا أن يمتلك القدرة على تنفيذ تهديده. هذه الليلة، ترجمنا أقوالنا إلى أفعال".

وأوضح أن الضربات استهدفت قلب برنامج إيران النووي، بما في ذلك منشأة نطنز الأساسية لتخصيب اليورانيوم، وعددًا من العلماء البارزين المشاركين في برنامج الأسلحة النووية الإيراني، إلى جانب منشآت مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية.



وأشار نتنياهو إلى أن إيران أطلقت خلال العام الماضي 300 صاروخ باليستي على إسرائيل، يحمل كل منها طنًا من المتفجرات، محذرًا من أنها قريبًا "قد تحمل رؤوسًا نووية وتعرض حياة ملايين البشر للخطر".



وفي لهجة تصعيدية، قال نتنياهو: "تخيّلوا 10 آلاف طن من الـTNT تُلقى على بلد بحجم نيوجيرسي... هذا تهديد لا يُحتمل ويجب إيقافه"، لافتًا إلى أن إيران تعمل حاليًا على ما تسميه "الخطة الجديدة لتدمير إسرائيل"، بعد فشل خطتها السابقة، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر ومحاولات تطويق إسرائيل بـ"طوق ناري".

واستكمل نتنياهو مزاعمه، قائلا: "ردّنا لا يقتصر على الدفاع عن أنفسنا فقط، بل يشمل الدفاع عن جيراننا العرب الذين عانوا بدورهم من حملة الفوضى والدمار الإيرانية. لقد قوضنا حزب الله، وساهمنا في تشكيل حكومة جديدة بلبنان، وانهيار نظام الأسد في سوريا".

ووجّه نتنياهو رسالة مباشرة إلى الشعب الإيراني، مفادها: "معركتنا ليست ضدكم، بل ضد الديكتاتورية الوحشية التي تضيّق عليكم منذ 46 عامًا. أؤمن أن حريتكم قريبة، وعندها ستعود العلاقة بين شعبينا العريقين لتزدهر من جديد".

واستكمل: "لن نسمح لأخطر نظام في العالم بامتلاك أخطر أسلحة في العالم"، مشيرًا إلى أن إيران تسعى لتسليم هذه الأسلحة إلى "وكلائها الإرهابيين"، مما سيجعل شبح الإرهاب النووي "واقعًا لا يمكن تجاهله"، مع تحذيره من أن الصواريخ الإيرانية باتت قادرة على تهديد أوروبا والولايات المتحدة.

وخصّ نتنياهو بالشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لما وصفه بـ"قيادته في مواجهة المشروع النووي الإيراني"، مؤكدًا أن طهران "تشتري الوقت ولا تلتزم بشروط الدول السلمية، ولهذا كان لا بد من التحرك... الآن".

وفي ختام خطابه، قال: "أصعب قرار يمكن أن يتخذه زعيم، هو أن يتصدّى للتهديد قبل أن يكتمل. قبل قرن من الزمان، فشل زعماء في العالم في وقف النازيين قبل فوات الأوان. تعلمنا الدرس، واليوم نُثبت أن ’لن يتكرر ذلك أبدًا‘، لم تعد مجرد عبارة، بل عقيدة. لقد نهضنا كأسود، ودافعنا عن أنفسنا"، وفقًا لقوله.