محافظ الغربية: لن نترك شارعا في المحلة دون متابعة أو تدخل ميداني

واصل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية المكثفة بمدينة المحلة الكبرى؛ وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات على أرض الواقع.

وتفقد المحافظ عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بحيي أول وثان المحلة، شملت شارع عبدالحي شاهين، والكورنيش القديم، وشارع عبدالمنعم رياض، والإنتاج، وميدان الشون، وشارع نعمان الأعصر حتى ميدان الششتاوي، إلى جانب شارع المنطقة الصناعية القديمة، والزراعة، وطريق الجابرية، والطريق الدائري، وشارع الترعة، والموقف الجديد.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التوقف والتحدث مباشرة مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، مؤكدا أن الجولات الميدانية المستمرة تستهدف رصد المشكلات والتعامل الفوري معها، ومتابعة مستوى الأداء بالخدمات المختلفة بما يحقق استجابة سريعة لاحتياجات أهالي المحلة الكبرى.

وأكد اللواء علاء عبدالمعطي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ أكبر حملة ميدانية لإزالة التراكمات التاريخية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة، مشددا على أن العمل يجري وفق خطة مكثفة تشمل مختلف الشوارع والمناطق دون استثناء.

وأضاف: "لن نترك شارعا في المحلة دون متابعة أو تدخل ميداني، ونعمل بكل قوة لاستعادة المظهر الحضاري اللائق بالمدينة وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة".

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف الجهود الميدانية خلال الفترة المقبلة، مع المتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، مؤكدا أن التواجد الميداني هو السبيل الأمثل لمتابعة الأداء والتأكد من وصول الخدمات بالمستوى المطلوب لأهالي المحلة الكبرى.