مقتل 17 شخصا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في نيبال

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قال مسؤولون اليوم السبت، إن الأمطار الموسمية الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات في مختلف أنحاء نيبال، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 7 آخرين.

وتعرضت نيبال لأمطار غزيرة في الأيام الثلاثة الأخيرة، وكانت العاصمة كاتماندو وشرق البلاد الأكثر تضررا من ظروف الطقس السيء.

وأفادت الشرطة بورود تقارير عن فقدان 7 أشخاص وإنقاذ 4 آخرين في أجزاء مختلفة من البلاد.

وقال اوماكانتا ادهيكاري، المسؤول بوزارة الداخلية، إن "الفيضانات والانهيارات الأرضية أضرت بأجزاء في حوالي 10 طرق سريعة.

وقام رجال الانقاذ بإزالة حطام في بعض المناطق بينما يتم تطهير مناطق أخرى".

وحذرت إدارة الهيدرولوجيَا (علم المياه) والأرصاد الجوية، اليوم السبت، من أن مستويات المياه في العديد من الأنهار في جنوب شرق نيبال وصلت إلى مستويات خطيرة.

كما حذرت الإدارة من استمرار هطول الأمطار وهبوب رياح قوية في العديد من المناطق بالبلاد في مطلع الأسبوع.

وأضافت الإدارة أنه تم إرسال إنذارات عبر رسائل نصية (إس.إم.إس) إلى الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق.

وتتسبب الأمطار الموسمية في نيبال، التي تستمر في الفترة من يوليو حتى سبتمبر في انهيارات أرضية كارثية وفيضانات سنويا، تودي بحياة المئات.