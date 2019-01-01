حلف الناتو: مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

أعلنت مهمة الدعم الحازم التابعة لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل جندي أمريكي في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن بيان صادر عن قوات الناتو، أن أحد أعضاء الخدمة الأمريكية قُتل اليوم في أفغانستان.

ولم يذكر البيان مكان أو ظروف مقتل الجندي، وقال إنه حجب اسمه لحين إشعار عائلته.

يشار إلى أنه يوجد نحو 20 ألف جندي أجنبي في أفغانستان ومعظمهم أمريكيون في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها، كما تقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات لمكافحة الإرهاب.

وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش الإرهابي بمحاولة تقوية نفوذه باستمرار في أفغانستان.