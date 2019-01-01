 الصين: سنفرض عقوبات على شركات أمريكية مشاركة في بيع أسلحة لتايوان - بوابة الشروق
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الصين: سنفرض عقوبات على شركات أمريكية مشاركة في بيع أسلحة لتايوان

بكين - بنا
نشر فى : السبت 13 يوليه 2019 - 2:57 ص | آخر تحديث : السبت 13 يوليه 2019 - 2:57 ص
أعلنت الصين، الجمعة، انها ستفرض عقوبات على شركات أمريكية مشاركة في بيع أسلحة لتايوان.

ونقلت وكالة انباء الصين (شينخوا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ قوله ان "بيع الأسلحة إلى تايوان من جانب الولايات المتحدة يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، ويقوض سيادة الصين وأمنها الوطني".

ولفت إلى أنه "من أجل حماية المصالح الوطنية، ستفرض الصين عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة في بيع الأسلحة إلى تايوان."

وجاءت تصريحات قنغ عقب إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق عن خطة بيع أسلحة بقيمة 2.22 مليار دولار إلى تايوان.

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