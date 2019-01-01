«الدفاع الجزائرية» تخصص 6 طائرات لنقل 600 مشجع لمصر لحضور مباراة الجزائر ونيجيريا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، تخصيص 6 طائرات نقل عسكرية لنقل 600 مشجع إلى مصر لحضور مباراة الجزائر ونيجيريا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم السبت إنه "على إثر التأهل المستحق للفريق الوطني لكرة القدم الى الدور نصف النهائي لكاس أمم إفريقيا، وتحسبا للمباراة النهائية، قررت القيادة العليا للجيش، بالتنسيق مع الوزير الأول (رئيس الوزراء) نور الدين بدوي، تخصيص ست طائرات نقل عسكرية، لنقل 600 مشجع جزائري من أجل دعم وتشجيع الفريق الوطني وتحفيزه على الفوز بهذا اللقب القاري الهام".

وأكد البيان أن الجيش الجزائري وانطلاقا من الروابط المتينة والوشائج الازلية التي تربطه مع الشعب، ونزولا عند رغبة شريحة كبيرة من فئة الشباب لحضور هذه المباراة التاريخية، أبى إلا أن يكون في الموعد دائما إلى جانب إخوانه المواطنين، وفي مستوى المشوار الرائع الذي قطعه المنتخب الجزائري لكرة القدم منذ بداية هذه البطولة القارية المتميزة.