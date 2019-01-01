المقاصة يضطر للاستغناء عن أحد محترفيه الاجانب

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أصبح نادي مصر المقاصة مضطر للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب مجاناً، بعد ضم صفوفه لـ٥ محترفين أجانب وهم: أيدو موسيس، باولون فوافي، شيميلس بيكلي، جون أنطوى والأوغندي خالد أتشو،

ومن المقرر أن يستغنى الفريق الفيومى عن خدمات أحد اللاعبين الخمسة، بسبب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والتي تقضي بعدم ضم أكثر من أربعة أجانب لأي فريق، ويعتبر الثنائي بيكلي وفوافي هما الأقرب للاستغناء عن أحدهم.

يستعد الإثيوبي شميس بيكلي للرحيل عن فريق مصر المقاصة، حيث يجهز وكيل اللاعب العديد من العروض المميزة له من أندية الدوري المصري.

وظهر بيكلي بمستوى متميز خلال مشاركاته في السنوات الماضية، في الدوري المصري سواء مع فريقه السابق بتروجيت أو مصر المقاصة.

كما فتح مسئولو مصر المقاصة خط مفاوضات مع لاعب جزائري، لتدعيم دفاعات الفريق الفيومي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.