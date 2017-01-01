 أرمينيا وآذربيجان.. مقتل وإصابة عدد من الجنود إثر اشتباكات حدودية بينهما - بوابة الشروق
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أرمينيا وآذربيجان.. مقتل وإصابة عدد من الجنود إثر اشتباكات حدودية بينهما

اشتباكات مسلحة - ارشيفية
اشتباكات مسلحة - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 3:01 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 3:01 م
أعلنت وزارتا دفاع أرمينيا وآذربيجان، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة عدد من جنودهما إثر وقوع مناوشات حدودية بينهما.

وقالت وزارة الدفاع في باكو، اليوم، أن المناوشات تسببت في مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الأرمينية أن اثنين من جنودها أصيبا في الحادث، وذلك بعد تبادل إطلاق النار من الجانبين في القطاع الشمالي من الحدود.

واتهم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أذربيجان بإثارة الاشتباكات، قائلاً إنها سوف "تتحمل مسؤولية العواقب التي لا يمكن التنبؤ بها".

وأدان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ما وصفه بأنه "استفزاز آخر من أرمينيا".

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