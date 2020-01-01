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مقتل جندي تركي شمال العراق

أنقرة - أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 3:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 3:35 ص

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها خلال اشتباكات شمال العراق.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الأحد- إن جنديًا قُتل شمالي العراق بعد نقله إلى المستشفى، من جراء إصابته خلال اشتباكات مسلحة شمالي العراق.

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