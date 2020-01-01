مقتل جندي تركي شمال العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها خلال اشتباكات شمال العراق.وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الأحد- إن جنديًا قُتل شمالي العراق بعد نقله إلى المستشفى، من جراء إصابته خلال اشتباكات مسلحة شمالي العراق.