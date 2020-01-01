«البحث العلمي»: فوز جامعة مصر بالمركز الثاني في مسابقة بنك الابتكار

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مساء أمس، إن الدكتورة رانيا الجوهري المشرف العام على مركز الذكاء الاصطناعي بالجامعة، والفريق المبتكر من أبناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فازوا بالمركز الثاني في مسابقة منصة "بنك الابتكار المصري" والتي أطلقتها الأكاديمية مطلع شهر يونيو الماضي.

ويتكون الفريق من المهندس عمرو عصام البيدق مهندس الأنظمة المدمجة، والمهندس أحمد محمود فوزي مهندس انترنت الأشياء، ويأتي هذا الفوز بعد منافسة قوية بين عدد من الشركات العملاقة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وأشهر الجامعات، التي قدمت نماذج للفوز بالتحدي الذي طرح على منصة الابتكار بهدف إيجاد تكنولوجيات محلية بديلة وحلول مبتكرة لمجابهة تفشي جائحة فيروس كورونا، وخضعت جميع المشاريع لمعايير التقييم الفني والاقتصادي والقابلية للتطبيق على أسس تنافسية.

وذكر الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن جامعة مصر هي الوحيدة التي فازت في هذه المسابقة على مستوى الجمهورية، وحصلت على الجائزة من بين الجامعات الأخرى التي نافست في المسابقة، بعد أن تأكدت أكاديمية البحث العلمي من جدوى المشروع المقدم من الدكتورة رانيا الجوهري وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع ومدى فاعليته، موجها الشكر للدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتنكولوجيا، على دعمه المستمر لأساليب التعليم الحديثة التي تعتمد على التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، الذى يعد مصدر القوة للمحتوى الأكاديمي للجامعة.

وأعربت الدكتورة رانيا الجوهري المشرف العام على مركز الذكاء الاصطناعي بالجامعة، عن سعادتها بالجائزة، مشيرة إلى أن فوزها يعد إنجازا جديدا في مجال البحث العلمي، خصوصا وأن التكريم جاء من الدولة المصرية لأبنائها المبتكرين.