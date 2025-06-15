صحة غزة: 300 شهيد وأكثر من 2649 إصابة في مجازر المساعدات

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 شهيدًا، و315 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 55 ألفًا و362 شهيدًا، و128 ألفًا و741 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات، منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 5071 شهيدًا، و16 ألفًا و700 إصابة.

وذكرت أن «حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 26 شهيدًا، وأكثر من 117 إصابة».

وأفادت بارتفاع إجمالي شهداء «لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات، إلى 300 شهيد وأكثر من 2649 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.