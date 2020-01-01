نقل 18 بحارا، على الأقل، إلى مستشفى بمنطقة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إثر تعرضهم لإصابات جراء حريق ضخم نشب على ظهر السفينة الحربية "بونهوم ريتشارد".

وأظهرت مشاهد مصورة بثت مباشرة أوردتها قناة " سكاي نيوز" مساء الأحد، أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق، ليجدوا أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد بارتفاع مئات الأقدام في الهواء من عدة نقاط على طول السفينة، التي يبلغ طولها 257 مترا، والراسية في قاعدة سان دييجو البحرية.

وقالت القوات البحرية إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما أعلن نشوب الحريق، فيما أشارت إدارة الانقاذ من الحرائق في سان دييجو إلى أن انفجارا وقع على السفينة، وإنها تعمل مع وحدات الإطفاء الاتحادية لإخلاء المنطقة.

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، بثًا مباشرًا، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، مساء الأحد، يرصد جانبًا من محاولة إخماد حريق كبير في سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في قاعدة سان دييغو البحرية.

وقالت إدارة الانقاذ من الحرائق في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأحد، إن رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شب على ظهر سفينة «بونهوم ريتشارد» الحربية إثر وقوع انفجار.

وأضافت إدارة الانقاذ من الحرائق أن الانفجار أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل.

وأفادت إدارة الإطفاء على «تويتر» بأن «الانفجار أدى لإصابة واحدة على الأقل في بونهوم ريتشارد».

وأكدت أنها تتعاون مع إدارة الإطفاء الاتحادية لمعرفة مصير كل البحارة وتطهير المنطقة.

