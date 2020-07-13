حكومة كونتي تواجه أحد أصعب الاختبارات بسبب مشكلة أوتوستراد إيطاليا

يواجه الائتلاف الحاكم في إيطاليا أحد أصعب اختباراته حتى الآن، حيث انحاز رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى جانب أكبر شريك سياسي له، في مواجهة مع شركة أوتوستراد إيطاليا المملوكة لعائلة بينيتون بشأن امتياز إدارة الطرق السريعة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين أن أسهم شركة أتلانتيا إي.بي.إيه، وهي الشركة الأم لشركة أوتوستراد لتشغيل الطرق، قد تراجعت.

ورفض رئيس الوزراء عرضا نهائيا من عائلة بينيتون في نزاع أدى إلى انقسام حكومتي كونتي المتصدعتين منذ انهيار دموي لجسر في جنوة تديره أوتوستراد عام 2018.

وقال كونتي الذي أدى ائتلافه الثاني اليمين الدستورية في سبتمبر لصحيفة "إل فاتو كوتيديانو": "لست راضيا على الإطلاق عن العرض، وهو أمر محرج".

ومع أنه من المقرر أن تبت الحكومة في المسألة غدا الثلاثاء، قال كونتي إنه يرى إلغاء التراخيص كبديل وحيد لخروج عائلة بينيتون تماما من أوتوستراد.

وجعل حزب حركة خمس نجوم المناهض للمؤسسة، وهو أكبر قوة في إدارة كونتي، إلغاء الترخيص، برنامجا حيويا للحزب منذ كارثة الجسر، في حين ضغط الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) من أجل حل تفاوضي.

وتملك أتلانتيا 88% من أوتوستراد. وإذا ذهب رئيس الوزراء إلى إلغاء التراخيص، فسوف يواجه مشاكل مع الشريك الصغير في الائتلاف "إيطاليا حية" بقيادة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، الذي يعارض هذه الخطوة.

وانتقد رينزي اليوم الاثنين ما أسماه بالشعارات الشعبوية، وقال إن الإلغاء "سوف يثير قضية قانونية بالمليارات تخلق حالة من الغموض، وتحجب مواقع البناء وتعني فقدان الوظائف"، ودعا الدولة للتدخل من خلال زيادة رأس المال عبر بنك كازا ديبوزيتي.

وتراجعت أسهم أتلانتيا بنسبة 14% في بورصة ميلانو، وهو أكبر انخفاض منذ 12 مارس.