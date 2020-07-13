مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين الموافق 13/7/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة غرناطة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون - 21:00 - beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني

فياريال أمام ريال سوسييداد - 19:30 - beIN Sports HD 1

ديبورتيفو ألافيس أمام خيتافي - 19:30 - beIN Sports HD 3

غرناطة أمام ريال مدريد - 22:00 - beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

انتر ميلان أمام تورينو - 21:45 beIN Sports HD 4

