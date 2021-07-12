قالت وزارة الداخلية الألمانية إنها تدرس طلبا مقدم من الحكومة الأفغانية بتعليق عمليات ترحيل اللاجئين إليها لمدة ثلاثة أشهر، يأتي ذلك بعد تدهور الوضع الأمني وتزايد سيطرة حركة طالبان على أجزاء واسعة من البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الاثنين، في برلين: "تم تقديم الطلب لدينا في ألمانيا أيضا وندرسه الآن". وذكر المتحدث أن الحكومة الاتحادية ستبت في هذا الأمر "على وجه السرعة"، مضيفا أنها ستسعى أيضا إلى إجراء محادثات مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ومع الحكومة الأفغانية حول الأمر، وفقا لموقع الإذاعة الألمانية "دويتشه فيليه".

وتعمل وزارة الخارجية الألمانية حاليا على صياغة تقرير جديد لتقييم الوضع في أفغانستان، والذي من المتوقع، وفقا لمتحدثة باسم الوزارة، أن يكتمل هذا الشهر. وبسبب العنف المتزايد الذي تمارسه حركة طالبان الإسلامية المتشددة وتزايد الإصابات بكورونا، أصبحت إعادة طالبي اللجوء المرفوضين حاليا مدعاة للقلق، وفقا لبيان صادر عن الوزارة الأفغانية المسؤولة عن اللاجئين أول أمس السبت.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك أيضا مخاوف بشأن تزايد عدد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في الخارج والنازحين في البلد نفسه. ووصلت يوم الأربعاء الماضي طائرة على متنها 27 رجلا تم ترحيلهم من ألمانيا إلى كابول.

وكانت الحكومة الأفغانية طلبت من دول أوروبية مطلع هذا الأسبوع تعليق عمليات الترحيل إليها لمدة ثلاثة أشهر.