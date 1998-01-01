مسؤول بالاتحاد الأوروبي: سد النهضة يجب أن يكون عاملا للتعاون الاقتصادي بدلا من التنافس

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بالقصر الجمهوري اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأُوربي بالخرطوم السفير روبرت فان دن دوول، بحضور الممثل الخاص للاتحاد الأُوروبي للسودان أنتي ويبر.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الثلاثاء، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأُوروبي بالخرطوم، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الاتحاد والسودان، إلى جانب مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك حول التوافق والانتقال السياسي في السودان، مشيراً إلى دعم الاتحاد لخطوات التوافق السياسي والتحول الديمقراطي في السودان.

وأوضح السفير روبرت فان دن دوول، أن عضو مجلس السيادة الفريق أول كباشي، أمن على مبادرة رئيس مجلس الوزراء؛ من أجل إنجاح الفترة الانتقالية والانتقال السياسي والتحول الديمقراطي.

وأضاف رئيس بعثة الإتحاد الأُوروبي، أن اللقاء تناول التوترات التي تشهدها الحدود بين السودان وإثيوبيا، وتطورات سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على ضرورة تحقيق الاستقرار في الإقليم عبر الاتفاق بين الأطراف حول قضية سد النهضة وجعلها عاملاً للتعاون الاقتصادي بدلاً عن التنافس.