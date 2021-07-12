كايزر تشيفز: سنفوز على الأهلي ونحقق دوري الأبطال ونصدم افريقيا

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اعترف فينا مافوزا، المتحدث الرسمي لكايزر تشيفز، أن النادي الأهلي هو المرشح الأول للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد كايزر تشيفز السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، بنهائي دوري الأبطال.

وقال فينا مافوزا في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي دائما المرشح الأول لأنه يدافع عن لقبه».

وأضاف: «دخلنا البطولة ولم نكن مرشحين لها، وحاليا نحن سنلعب النهائي».

وأكمل متحدث كايزر تشيفز: «نحن فريق صلب ونحب المواجهات القوية، وربما نحقق المفاجأة التي تحدث صدمة للقارة بأكملها».

وعن مدرب الأهلي بيتسو موسيماني .. قال متحدث كايزر تشيفز: «نعرفه جيدا يؤدي بشكل مميز ونحترمه كثيرا».

وأتم: «لا نركز مع المدير الفني أو أي أحد تفكيرنا مع النادي الأهلي فقط، ولن نكن منافسا سهلا للأهلي على الإطلاق».