 المفوضية الأوروبية تقترح نهاية بشأن الأمر الواقع لمحركات البنزين والديزل - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية تقترح نهاية بشأن الأمر الواقع لمحركات البنزين والديزل

البنزين
البنزين
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 11:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 11:29 م
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أوزولا فون دير لاين عن نهاية يفرضها الأمر الواقع لمحركات البنزين والديزل، اليوم الثلاثاء، مطالبة بأن تكون السيارات الجديدة صفرية الانبعاثات إذا أراد الاتحاد الأوروبي تحقيق أهدافه الخاصة بالمناخ.

وألمحت العديد من شركات صناعة السيارات، ومن بينها فولكس فاجن، أنها ستتوقف عن إنتاج محركات الاحتراق التقليدية بحلول عام 2035، ولكن في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، قالت فون دير لاين إنه يجب أن يحدد الاتحاد الأوروبي موعدا نهائيا لهذا الأمر من أجل تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 .

وقالت "سوف نحدد إطارا زمنيا يجب أن تصبح فيه كل السيارات بدون إنبعاثات"، دون تحديد تواريخ معينة، متابعة أن الأمر يرجع إلى شركات صناعة السيارات بشأن تغيير إنتاجهم.

وأضافت "إنهم أفضل من يعرف كيفية تطوير سيارات جديدة وأنواع وقود جديدة".

ومن المقرر أن تقدم المفوضية حزمة من القوانين الجديدة الخاصة بالمناخ والطاقة غدا الأربعاء.

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