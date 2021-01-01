رئيس مركز الزينية يناقش اقتراحات جديدة لمحور شمال الأقصر العابر للنيل

عقد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية بالأقصر، اجتماعًا موسعًا مع وفد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مثله العميد باسم وليم، مدير مشروعات محاور النيل، والرائد علي محمد الحسيني، ومع ممثلي عدد من الجهات المعنية بتنفيذ مشروع محور شمال الأقصر؛ لبحث كل العقبات التي يواجهها المشروع والعمل على تذليلها من ينجز من سرعة التنفيذ.

واستعرض الهواري اقتراحًا بأن يكون للمحور مَنزَل ومَطلع للمدينة على طريق الحزام الأخضر الواقع على الطريق الجانبي لخط السكة الحديد مصر أسوان؛ لتيسير الوصول لمعبدي الأقصر والكرنك ولخدمة أهالي الزينية والكرنك والأقصر وطريق بديل لمعبد الإله مونتو بقرية المدامود.

وقال إنه من المقرر أن يكون المحور بطول 18.600 كيلو متر وبعرض 6 حارات مرورية ليصل من الصحراوي الشرقي مرورًا بالزراعي الشرقي ثم يعبر نيل الأقصر إلى الزراعي الغربي وصولًا للصحراوي الغربي فوادي الملوك والملكات.