النمساوي كونراد يحقق أول فوز له في تور دو فرانس

فاز النمساوي باتريك كونراد بأول مرحلة له على الإطلاق في سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس).

وتفوق كونراد على جميع منافسيه خلال المرحلة السادسة عشر من السباق الفرنسي اليوم الثلاثاء بعدما انضم للصفوف الأولى مبكرا ثم زاد من سرعته قبل 38 كم من نهاية المرحلة التي جرت في أجواء ممطرة في جبال بيرينيه.

وتأخر السلوفيني تاد بوجاكار متصدر الترتيب العام وحامل اللقب، وباقي المنافسين الرئيسيين في الترتيب العام، بفارق حوالي 14 دقيقة عن كونراد قبل خوض مرحلتين جبليتين مهمتين في اليومين المقبلين.

وتجاوز بوجاكار والكولومبي ريجوبرتو اوران والدنماركي يوناس فينجيجارد والإكوادوري ريتشارد كاراباس، خط النهاية في نفس التوقيت.

وبعد مضي 16 مرحلة من تور دو فرانس، يتصدر بوجاكار الترتيب العام بزمن إجمالي 66 ساعة و23 دقيقة وست ثوان متقدما بفارق خمس دقائق و18 ثانية عن اوران وبخمس دقائق و32 ثانية عن فينجيجارد وبفارق خمس دقائق و33 ثانية عن كاراباس وبفارق خمس دقائق و58 ثانية عن الأسترالي بن اوكونور.