 القيمة السوقية لفليبكارت تقترب من 38 مليار دولار - بوابة الشروق
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القيمة السوقية لفليبكارت تقترب من 38 مليار دولار

نيودلهي - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 9:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 9:44 ص

ارتفعت القيمة السوقية لشركة فليبكارت Flipkart، عملاق التجارة الإلكترونية الهندي، إلى 37 مليارًا و600 مليون دولار بعد جمع 3.6 مليار دولار مؤخرًا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الثلاثاء عن الشركة الهندية المدعومة من وول مارت إنها ستستخدم الأموال لتوسيع عملياتها والاستثمار بشكل أكبر في البقالة والأزياء وخدمة التوصيل.

ويعد التقييم الجديد هو أكثر من ضعف المبلغ الذي دفعته سلسلة البيع بالتجزئة الأمريكية مقابل حصة الأغلبية في Flipkart قبل 3 سنوات.

قال الرئيس التنفيذي لشركة فليبكارت، كاليان كريشنامورثي، إن الصناديق الجديدة ستدعم خطط الشركة التوسعية: "بينما نخدم عملاءنا، سنركز على تسريع النمو لملايين الشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف كريشنامورثي في بيان للشركة: "سنواصل الاستثمار في فئات جديدة والاستفادة من التكنولوجيا المصنوعة في الهند لتحويل تجارب المستهلكين وتطوير سلسلة إمداد عالمية المستوى".


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