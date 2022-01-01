كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ملامح مشروع جديد للتجارة الإقليمية تعتزم الحكومة الإسرائيلية مناقشته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الحالية لإسرائيل.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن المشروع أعدته شيرا جرينبرج ، كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، تحت إشراف وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان.

ونقلت "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين القول إن ليبرمان التقى مؤخرا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لضمان طرح النقاط الرئيسية للمشروع في المحادثات مع بايدن خلال زيارته لإسرائيل.

وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن الورقة الخاصة بالمشروع- التي تمكنت من الإطلاع عليها- أعدت باللغة الإنجليزية حتى يمكن مشاركتها مع إدارة بايدن، مشيرة إلى أنها تدفع بخطة جديدة تسمى "ممرات التكامل الاقتصادي" من شأنها إنشاء شبكة نقل إقليمية بما في ذلك سكك حديدية وطرق سريعة تربط إسرائيل بالأردن والسعودية والخليج.

وتابعت أنه "من خلال إنشاء اتصال مباشر بين الخليج والبحر الأبيض المتوسط ​​، ستسمح تلك الشبكة بتقليص كبير للمدة الزمنية اللازمة للشحن بين الشرق والغرب، وبالتالي فإن المشروع لديه القدرة على تسهيل التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي"، على حد تعبيرها.

وبحسب الصحيفة، فإن بعض أقسام الشبكة هي بالفعل في مراحل التطوير، ففي إسرائيل، يمتد خط سكة حديد من ميناء حيفا إلى بيسان، على بعد 10 كيلومترات فقط من الحدود مع الأردن. وفي السعودية، يربط "قطارالشمال - الجنوب" شرق ووسط المملكة بالشمال وصولاً إلى الحدود مع الأردن.

أما في الخليج العربي، هناك خط سكة حديد قيد التطوير لربط جميع دول الخليج، ولا سيما السكك الحديدية في السعودية والإمارات والبحرين.

وقالت "جيروزاليم بوست" إن مسافة "الحلقة المفقودة" - بين الحدود السعودية الأردنية من جهة والممر بين إسرائيل والأردن من جهة أخرى حيث يصل خط السكة الحديد تقريبًا - هي 200 كيلومتر فقط.

واعتبرت الصحيفة أن الشبكة يمكن أن تسهل التجارة بين الخليج وأوروبا وشمال إفريقيا والساحل الشرقي للأمريكتين، قائلة إن "التجار في جميع البلدان ذات الصلة سيسعون إلى الاستفادة من أوقات الشحن المخفضة والوصول المباشر إلى الأسواق الإقليمية"، على حد تعبيرها.