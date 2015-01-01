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عززت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، الطرق السريعة بالضباط والأفراد للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة بعد زيادة أسعار الوقود.

كما نشر اللواء هاني محفوظ مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، رجال مباحث المرور على المواقف لمنع استغلال المواطنين أثناء استقلال المركبات المختلفة وضبط المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتواجد المروري الفعال على الطرق السريعة وتكثيف الحملات المرورية تحت اشراف اللواء خالد العزب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية لمنع رفع تعريفة الركوب وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة.