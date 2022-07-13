ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا لليوم الثاني

واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعها في تعاملات أوروبا اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون موقف ضخ الغاز الطبيعي الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم1 بعد انتهاء أعمال الصيانة السنوية له في الأسبوع المقبل.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نورد ستريم1 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا متوقف عن العمل منذ أول أمس ولمدة 10 أيام بسبب الصيانة الدورية، لكن هناك مخاوف في ألمانيا من عدم تشغيله بالكامل بعد انتهاء أعمال الصيانة، بسبب الصراع السياسي والاقتصادي بين روسيا والدول الغربية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.



كان الخط يعمل خلال الأيام السابقة على بدء الصيانة بنحو 40% من طاقته التشغيلية.



وقالت شركة إنيرجي دنمارك في تقرير إن "كل العيون في السوق الآن تتجه نحو الأسبوع المقبل، حيث يفترض انتهاء أعمال الصيانة، لكن أوروبا وبخاصة ألمانيا تخشى من عدم استئناف روسيا ضخ الغاز عبر خط الأنابيب".



من ناحيتها، قالت شركة جازبروم الروسية إنها لم تحصل حتى الآن على أي وثائق ستسمح لشركة سيمنس إنيرجي بنقل توربينة حيوية من كندا لتركيبها على خط نورد ستريم1 بما يسمح بتشغيله بكامل طاقته.



في الوقت نفسه، مددت النرويج وقف الإنتاج في حقل غاز سليبنر حتى يوم الجمعة، مع خفض الطاقة التشغيلية المتاحة في محط نيهامنا بحسب شركة جاسكو المشغلة للحقل. وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي من النرويج خلال الأسبوع الحالي إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من شهر بسبب انقطاعات غير مخططة، لكن ظهرت مؤشرات على تحسن الإمدادات.



وفي أمستردام ارتفع سعر الغاز الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 6ر4% إلى 51ر180 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 9ر4%، ارتفع السعر بمقدار المثل تقريبا خلال الشهر الماضي. وفي بريطانيا ارتفع سعر الغاز تسليم الشهر المقبل بنسبة 11% اليوم.



ودفعت أسعار الغاز في أوروبا أسعار الكهرباء إلى الارتفاع، حيث زاد سعر الكهرباء في ألمانيا تسليم العام المقبل، وهو السعر القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 8ر2% إلى 369 يورو لكل ميجاوات/ساعة.