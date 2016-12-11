كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بكورونا لأول مرة منذ شهرين

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 40 ألف حالة لأول مرة منذ شهرين، حيث شهدت البلاد عودة ظهور الإصابات وسط الانتشار السريع لمتحور فرعي جديد شديد العدوى.

وأضافت البلاد 40 ألفا و266 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 398 إصابة لأشخاص من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 18 مليونا و602 ألف و109 حالات، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد اليومي مستوى 40 ألف إصابة منذ 11 مايو، عندما وصل الرقم إلى 43 ألفا و908 حالات وسط انتشار المتحور أوميكرون.

وسجلت البلاد 12 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و680 وفاة.