منع السباحة نهائيًا في شواطئ العجمي ورفع الرايات الحمراء بعد تحذيرات الأرصاد

وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في شواطئ الإسكندرية، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين.

وحذرت محافظة الإسكندرية في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، المصطافين والرواد في الشواطئ المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطئ التي تم رفع الرايات الحمراء بها وذلك حفاظًا على سلامتهم.

من جانبه أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على كافة شواطئ القطاع الغربي، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، كما تم التشديد على منع النزول نهائيًا في شواطئ العجمي.

وأكد على زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلاً عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية.

وأشار رشاد إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطئ لاتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجري شواطئ العجمي كونها من الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين في حال ارتفاع الأمواج.

وأضاف أنه تم توجيه مراقبي الشواطئ باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ طوال اليوم مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة.